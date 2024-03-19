В Испании в результате ДТП с наездом грузовика на полицию погибли шесть человек

Возле испанской Севильи в ночь на вторник произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, среди которых двое правоохранителей.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Рано утром, около 4:40 по местному времени, грузовик с коммерческим грузом – урожаем помидоров – наехал на блокпост полиции на 25-м километре трассы к югу от Севильи, где правоохранители выборочно останавливали автомобили в рамках мер по противодействию наркоторговле.

Фото: Гражданская гвардия Фото: Гражданская гвардия

По источникам в правоохранительных органах, водитель совершил неожиданный маневр и наехал на полицию и другие остановленные гражданские автомобили. Собеседники говорят, что, скорее всего, причиной ДТП стала "усталость, сон или ошибка".

В результате наезда погибли двое правоохранителей и четверо обычных граждан, авто которых тоже остановили для проверки. Водитель грузовика и еще один человек, который был в кабине рядом с ним, остались невредимыми.

Фото: Paco Puentes

Следователи пытаются выяснить, заснул ли водитель грузовика на мгновение и потерял контроль в тот момент, когда проезжал мимо блокпоста, с помощью тахографа в грузовике. Тесты на алкогольное и наркотическое опьянение оказались отрицательными.

Напомним, в начале месяца в польском Щецине произошел наезд водителя на группу пешеходов, пострадали два десятка человек. Шестеро пострадавших оказались гражданами Украины.