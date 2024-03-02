Спікер парламенту Угорщини підписав проєкт про ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Спікер угорського парламенту Ласло Кьовер підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив закон до офісу президента для промульгації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого, усунувши останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, чий нейтралітет тривав протягом двох світових воєн і холодної війни.

Голосування в Угорщині завершило багатомісячні зволікання із завершенням зміни політики безпеки Швеції і відбулося після візиту прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про постачання озброєнь.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіткнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали від нього стати в чергу і закріпити вступ Швеції до Альянсу. Тепер у президента Угорщини є до п'яти днів, щоб оприлюднити закон.

Як повідомлялося, остаточне набуття Швецією членства у НАТО штучно гальмується через те, що Угорщина поки не надіслала до Вашингтона документ про ратифікацію, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина