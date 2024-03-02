Спикер парламента Венгрии подписал проект о ратификации вступления Швеции в НАТО

Спикер венгерского парламента Ласло Кьовер подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил закон в офис президента для промульгации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Законодатели одобрили вступление Швеции в НАТО 26 февраля, устранив последнее препятствие перед историческим шагом скандинавской страны, чей нейтралитет продолжался в течение двух мировых войн и холодной войны.

Голосование в Венгрии завершило многомесячные проволочки с завершением изменения политики безопасности Швеции и состоялось после визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, во время которого две страны подписали соглашение о поставках вооружений.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана столкнулось с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требовали от него стать в очередь и закрепить вступление Швеции в Альянс. Теперь у президента Венгрии есть до пяти дней, чтобы обнародовать закон.

Как сообщалось, окончательное приобретение Швецией членства в НАТО снова искусственно тормозится из-за того, что Венгрия пока не направила в Вашингтон документ о ратификации, объясняя это выборами президента у себя в стране.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.