Німеччина заборонила в'їзд австрійському ультраправому, який просував "реміграцію"

Влада Німеччини заборонила в'їзд австрійському ультраправому, відомому просуванням так званої "реміграції" на нещодавній зустрічі у Німеччині, яка викликала масові протести проти крайнього правого популізму в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Мартін Зеллнер з "Ідентитарного руху" заявив у Twitter (Х), що німецька влада надіслала його адвокату лист, в якому йдеться про заборону йому в’їзду до Німеччини протягом наступних трьох років.

Якщо ж Зеллнер опиниться на німецькій землі, то повинен буде покинути її протягом місяця.

Місцеві ЗМІ, в тому числі Sueddeutsche Zeitung і Spiegel, процитували німецьких посадовців, які підтвердили заборону на в'їзд для Зеллнера.

Останнім часом у Німеччині відбуваються масові протести проти ультраправих після повідомлення про те, що в листопаді екстремісти зустрічалися в Потсдамі, щоб обговорити депортацію мільйонів іммігрантів, у тому числі з німецьким громадянством.

Там Зеллнер представив своє "реміграційне" бачення депортації іммігрантів.

Партія "Альтернатива для Німеччини", деякі члени якої, за повідомленнями, були присутні на зустрічі, також зазнала широкої критики.

Партія намагалася дистанціюватися від цієї події, водночас засуджуючи повідомлення ЗМІ, які її висвітлювали.

На вихідних Зеллнер мав виступити з промовою у швейцарському кантоні Аргау, але його вигнали з будівлі і відвезли до Цюриха.

Ідентитаріанці належать до крайнього правого руху, який зародився у Франції і в основному виступає проти іммігрантів та ісламу.