Германия запретила въезд австрийскому ультраправому, который продвигал "ремиграцию"

Власти Германии запретили въезд австрийскому ультраправому, известному продвижением так называемой "ремиграции" на недавней встрече в Германии, которая вызвала массовые протесты против крайнего правого популизма в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Мартин Зеллнер из "Идентитарного движения" заявил в Twitter (Х), что немецкие власти направили его адвокату письмо, в котором говорится о запрете ему въезда в Германию в течение следующих трех лет.

Если же Зеллнер окажется на немецкой земле, то должен будет покинуть ее в течение месяца.

Местные СМИ, в том числе Sueddeutsche Zeitung и Spiegel, процитировали немецких чиновников, которые подтвердили запрет на въезд для Зеллнера.

В последнее время в Германии происходят массовые протесты против ультраправых после сообщения о том, что в ноябре экстремисты встречались в Потсдаме, чтобы обсудить депортацию миллионов иммигрантов, в том числе с немецким гражданством.

Там Зеллнер представил свое "ремиграционное" видение депортации иммигрантов.

Партия "Альтернатива для Германии", некоторые члены которой, по сообщениям, присутствовали на встрече, также подверглась широкой критике.

Партия пыталась дистанцироваться от этого события, одновременно осуждая сообщения СМИ, которые ее освещали.

На выходных Зеллнер должен был выступить с речью в швейцарском кантоне Аргау, но его выгнали из здания и увезли в Цюрих.

Идентитарианцы принадлежат к крайне правому движению, которое зародилось во Франции и в основном выступает против иммигрантов и ислама.