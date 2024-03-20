Молдова не дозволить делегації РФ особисто приїхати на конференцію, організовану по лінії ООН

Молдова не дозволить офіційним представникам Росії особисто брати участь у регіональній конференції Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, що відбудеться в Кишиневі у травні цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Російській делегації запропонували виступити онлайн на конференції, що пройде з 14 до 17 травня в Молдові.

"У зв'язку з тим, що триває агресивна війна Росії проти України, яка грубо порушує Статут ООН, провокує численні кризи і підриває продовольчу безпеку на міжнародному рівні, МЗС ухвалило рішення не допускати особистої участі офіційних представників Російської Федерації, обмеживши її на рівні посольства або в онлайн-форматі", – повідомили у відомстві.

На зустрічі учасники мають намір обговорити питання, пов'язані із сільським господарством, продовольчою безпекою та цифровізацією у сфері сталого використання земельних, лісових і водних ресурсів.

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що у Кишиневі "відверто зловживають своїм статусом сторони, яка приймає заходи за лінією ООН, що ставить під сумнів спроможність молдовської влади виступати в цій якості надалі".

"Дії Кишинева не залишаться без відповіді з російського боку", – заявила Захарова.

Нагадаємо, 19 березня МЗС Молдови повідомило про оголошення персоною нон грата співробітника посольства РФ у зв’язку з організацією "виборів" президента Росії на території Придністровського регіону.

Кишинів заборонив відкривати виборчі дільниці на території Молдови для голосування на "виборах" президента Росії, окрім дільниці в посольстві у Кишиневі. Проте Росія відкрила шість виборчих дільниць на лівому березі Дністра.