Молдова не позволит делегации РФ лично приехать на конференцию, организованную по линии ООН

Молдова не позволит официальным представителям России лично участвовать в региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая состоится в Кишиневе в мае этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Российской делегации предложили выступить онлайн на конференции, которая пройдет с 14 по 17 мая в Молдове.

"В связи с продолжающейся агрессивной войной России против Украины, которая грубо нарушает Устав ООН, провоцирует многочисленные кризисы и подрывает продовольственную безопасность на международном уровне, МИД принял решение не допускать личного участия официальных представителей Российской Федерации, ограничив его на уровне посольства или в онлайн-формате", – сообщили в ведомстве.

На встрече участники намерены обсудить вопросы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью и цифровизацией в сфере устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом стороны, принимающей меры по линии ООН, что ставит под сомнение способность молдовских властей выступать в этом качестве в дальнейшем".

"Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", – заявила Захарова.

Напомним, 19 марта МИД Молдовы сообщил об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства РФ в связи с организацией "выборов" президента России на территории Приднестровского региона.

Кишинев запретил открывать избирательные участки на территории Молдовы для голосования на "выборах" президента России, кроме участка в посольстве в Кишиневе. Тем не менее, Россия открыла шесть избирательных участков на левом берегу Днестра.