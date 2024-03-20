Франция оштрафовала Google на €250 млн из-за спора с издателями новостей
Французский антимонопольный орган наложил на Google штраф в 250 млн евро, связанный с длительным спором о выплатах местным издателям за их новости.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
Французское антимонопольное ведомство заявило, что наложило штраф в размере 250 млн евро из-за невыполнения компанией Google некоторых обязательств, которые она взяла на себя во время переговоров.
Американский технологический гигант был вынужден вести переговоры с французскими издателями новостей после того, как в 2020 году суд поддержал решение, ссылаясь на директиву Евросоюза об авторском праве от 2019 года.
В своем блоге Google заявил, что согласился оплатить штраф, "потому что пришло время двигаться дальше".
Компания заявила, что штраф "не является пропорциональным" вопросам, поднятым французским надзорным органом, и "недостаточно учитывает" усилия Google, направленные на решение проблем.
Франция была первой из 27 стран ЕС, которая приняла директиву об авторском праве, предоставляющую издателям и новостным компаниям возможность заключать лицензионные соглашения с онлайн-платформами.
Решение антимонопольного ведомства является четвертым за много лет, направленным против Google за несоблюдение правовой базы ЕС, которая имеет целью создать "необходимые условия для сбалансированных переговоров между информационными агентствами, издателями и цифровыми платформами".
Ранее Европейская комиссия призвала Google и другие крупные технологические компании помочь оппозиционным белорусским СМИ, продвигая их материалы активнее провластных, потому что последним поисковые алгоритмы отдают предпочтение.
Перед этим сообщалось, что из-за сбоя в поисковой системе Google некоторое время там отображался заниженный обменный курс евро к польскому злотому.