Власти Грузии хотят одобрить закон о защите от "ЛГБТ+ пропаганды"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" может внести в парламент законопроект, направленный против так называемой "пропаганды ЛГБТ+", на следующей неделе.

Об этом сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, его слова приводит проект SOVA, пишет "Европейская правда".

29 февраля партия власти "Грузинская мечта" выступила с новой законодательной инициативой – решила "защитить общество от псевдолиберальной идеологии" и предотвратить распространение "ЛГБТ-пропаганды", пишет издание.

Оппозиция считает, что это – откровенная антизападная риторика действующей власти. Оппоненты назвали документ "очередным российским законопроектом".

Мдинарадзе отметил, что проект зарегистрируют в парламенте на следующей неделе.

"Мы ждали две недели, никто не сказал об этом ни слова, а если кто-то что-то и сказал, практически встал на сторону ЛГБТ-пропаганды. Они не могут разделить права и пропаганду. Законопроект будет готов до конца недели, после этого мы его инициируем, зарегистрируем максимум в первый день следующей недели", – сказал Мдинарадзе.

Грузия является кандидатом на вступление в Евросоюз и принятие соответствующего законодательства может вызвать проблемы в отношениях Тбилиси и Брюсселя.

В прошлом в Грузии срывали ЛГБТ-мероприятия, в связи с чем дипломаты ЕС в стране заявили, что это "бросило тень" на отношения ЕС и Грузии и образ Грузии как страны, где уважают базовые права человека.

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.