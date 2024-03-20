Президент ПАРЄ виступив проти участі атлетів з РФ та Білорусі на Олімпіаді в Парижі

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос виступив проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх влітку 2024 року в Парижі навіть у нейтральному статусі.

Про це йдеться в заяві президента ПАРЄ, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Будь-яка перемога цих спортсменів, навіть під нейтральним прапором, може бути відсвяткована та використана як інструмент пропаганди, створення наративу прийняття та нормалізації, який применшує серйозність дій російського і білоруського урядів", – зазначив Русопулос.

Він нагадав, що 2023 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій виступила проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх в Парижі.

"Чому? Тому що їхня участь буде образою для українських спортсменів, кілька з яких загинули через війну, а більшість не мають змоги тренуватися належним чином через руйнування спортивної інфраструктури", – пояснив Русопулос.

Він висловив жаль, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив не дослухатися до заклику ПАРЄ, але водночас закликав суворо застосовувати критерії, які МОК встановив для допуску атлетів з РФ до участі на Олімпіаді, а також гарантувати, що будь-яка участь російських й білоруських громадян не буде використовуватися як пропагандистський інструмент.

Президент ПАРЄ констатував, що наразі це найкращий спосіб сприяти досягненню гідних цілей миру та рівності, які олімпійський рух уособлював протягом тисячоліть.

"Чи можемо ми засуджувати РФ за те, що вона бомбить мирне населення України, викрадає дітей, катує в'язнів, здійснює масові вбивства, а потім аплодувати своїм атлетам? Знаючи, що багато з цих спортсменів фактично перебувають на службі в російській армії, і переважна більшість з них отримує державну зарплату? Це і є дух олімпізму?", – риторично запитав Русопулос.

Раніше Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про спорт, які передбачають, що збірним країни буде заборонено грати проти збірних Росії або Білорусі, якщо вони беруть участь у змаганнях під своїм прапором або в нейтральному статусі.

Нагадаємо, країни Балтії закликали взагалі не пускати громадян РФ і Білорусі на Олімпіаду.

А уряд Литви шукає, як відсторонити спортсменів РФ і Білорусі від міжнародних змагань.