Президент ПАСЕ выступил против участия атлетов из РФ и Беларуси на Олимпиаде в Париже

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос выступил против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх летом 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

Об этом говорится в заявлении президента ПАСЕ, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Любая победа этих спортсменов, даже под нейтральным флагом, может быть отпразднована и использована как инструмент пропаганды, создание нарратива принятия и нормализации, который преуменьшает серьезность действий российского и белорусского правительств", – отметил Русопулос.

Он напомнил, что в 2023 году ПАСЕ приняла резолюцию, в которой выступила против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

"Почему? Потому что их участие будет оскорблением для украинских спортсменов, несколько из которых погибли из-за войны, а большинство не имеют возможности тренироваться должным образом из-за разрушения спортивной инфраструктуры", – пояснил Русопулос.

Он выразил сожаление, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил не прислушаться к призыву ПАСЕ, но в то же время призвал строго применять критерии, которые МОК установил для допуска атлетов из РФ к участию на Олимпиаде, а также гарантировать, что любое участие российских и белорусских граждан не будет использоваться в качестве пропагандистского инструмента.

Президент ПАСЕ констатировал, что сейчас это лучший способ способствовать достижению достойных целей мира и равенства, которые олимпийское движение олицетворяло на протяжении тысячелетий.

"Можем ли мы осуждать РФ за то, что она бомбит мирное население Украины, похищает детей, пытает заключенных, совершает массовые убийства, а потом аплодировать своим атлетам? Зная, что многие из этих спортсменов фактически находятся на службе в российской армии, и подавляющее большинство из них получает государственную зарплату? Это и есть дух олимпизма?", – риторически спросил Русопулос.

Ранее Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки в Закон о спорте, которые предусматривают, что сборным страны будет запрещено играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Напомним, страны Балтии призвали вообще не пускать граждан РФ и Беларуси на Олимпиаду.

А правительство Литвы ищет, как отстранить спортсменов РФ и Беларуси от международных соревнований.