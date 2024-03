Кубраков призвал Польшу отреагировать на блокирование пассажирских автобусов на границе

Вице-премьер Александр Кубраков призвал польское правительство отреагировать на то, что протестующие фермеры расширили свою блокаду на пассажирские автобусы, пересекающие украинско-польскую границу.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Кубраков пересказал информацию, уже сообщенную украинскими пограничниками, о расширении блокады протестующих возле КПП "Медика-Шегини" в том числе на пассажирские автобусы, следующие на въезд и выезд из Украины, и что автобусы собираются неопределенное время пропускать по одному каждые два часа.

Less than 10 days ago, @PolskaPolicja said that passenger buses were crossing the border without any obstacles. What do we see today? The strikers are blocking traffic on the road in front of the Medyka checkpoint, adjacent to the Ukrainian Shehyni checkpoint.



They plan to let… pic.twitter.com/l1rnd9Rt5p