Кубраков призвал Польшу отреагировать на блокирование пассажирских автобусов на границе

Вице-премьер Александр Кубраков призвал польское правительство отреагировать на то, что протестующие фермеры расширили свою блокаду на пассажирские автобусы, пересекающие украинско-польскую границу.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Кубраков пересказал информацию, уже сообщенную украинскими пограничниками, о расширении блокады протестующих возле КПП "Медика-Шегини" в том числе на пассажирские автобусы, следующие на въезд и выезд из Украины, и что автобусы собираются неопределенное время пропускать по одному каждые два часа.

Less than 10 days ago, @PolskaPolicja said that passenger buses were crossing the border without any obstacles. What do we see today? The strikers are blocking traffic on the road in front of the Medyka checkpoint, adjacent to the Ukrainian Shehyni checkpoint.



They plan to let… pic.twitter.com/l1rnd9Rt5p March 20, 2024

"Дорогой министр Кервинский (министр внутренних дел и администрации Польши – Ред.), почему вы позволяете это? Разве должны люди становиться заложниками политических конфронтаций в цивилизованной стране?", – заявил вице-премьер.

Напомним, в среду, 20 марта, польские фермеры устроили сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.

В воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей ехать в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижное, заявив, что будут оставаться там до конца марта.