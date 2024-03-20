Укр Рус Eng

Кубраков призвал Польшу отреагировать на блокирование пассажирских автобусов на границе

Новости — Среда, 20 марта 2024, 15:37

Вице-премьер Александр Кубраков призвал польское правительство отреагировать на то, что протестующие фермеры расширили свою блокаду на пассажирские автобусы, пересекающие украинско-польскую границу.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Кубраков пересказал информацию, уже сообщенную украинскими пограничниками, о расширении блокады протестующих возле КПП "Медика-Шегини" в том числе на пассажирские автобусы, следующие на въезд и выезд из Украины, и что автобусы собираются неопределенное время пропускать по одному каждые два часа.

"Дорогой министр Кервинский (министр внутренних дел и администрации Польши – Ред.), почему вы позволяете это? Разве должны люди становиться заложниками политических конфронтаций в цивилизованной стране?", – заявил вице-премьер.

Напомним, в среду, 20 марта, польские фермеры устроили сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.

В воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей ехать в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижное, заявив, что будут оставаться там до конца марта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Протести в Европе