Reuters: США давят на Raiffeisen, чтобы тот отказался от сделки с российским олигархом

Соединенные Штаты давят на австрийский Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк в России, чтобы тот отказался от планов покупки промышленного пакета российского олигарха стоимостью 1,5 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили несколько человек, которые непосредственно знакомы с переговорами.

По словам двух собеседников, вмешательство Вашингтона может сорвать одну из крупнейших западных сделок в России с начала войны в Украине и усилит давление на австрийскую группу, которая обрабатывает миллиарды евро международных платежей для россиян.

Raiffeisen покупает долю в венской компании Strabag у компании, которую признали подконтрольной олигарху Олегу Дерипаске.

Банк назвал эту сделку, которая проходит через Россию, средством разблокирования некоторых миллиардов евро, застрявших в России, и потенциального ослабления связей со страной. Эта новость в декабре вызвала рост акций банка, которые сильно пострадали из-за его связей с Россией.

По данным источников, в последние недели высокопоставленные чиновники Министерства финансов США подчеркивали свою обеспокоенность по поводу этой транзакции на встречах с банком и австрийскими властями. Они указали, что Дерипаска находится под санкциями.

Американские правительственные чиновники, которые считают, что Дерипаска получит выгоду от продажи, требовали от банка предоставить подробную информацию о лицах и компаниях, участвующих в сделке, рассказали собеседники.

По словам двух собеседников, если Raiffeisen продолжит сделку и будет доказано, что она подпадает под санкции США, Вашингтон может наложить на банк штрафные ограничения.

В свете позиции США один собеседник сказал, что австрийские власти не будут давать "зеленый свет", а другой сказал, что банк сам готовится отказаться от сделки.

Представитель банка заявил, что он "тщательно проверил соответствие сделки со Strabag всем применимым санкциям до ее подписания" и в течение последних недель "проинформировал все соответствующие органы власти, включая Казначейство США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами)".

Пресс-секретарь Дерипаски указала на предыдущие высказывания, в которых заявила, что он не контролирует компанию, владеющую долей Strabag, назвав западные санкции ложными и основанными на ложных обвинениях.

После выхода большинства крупных западных банков Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет РФ своими налогами.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает санкции против финансовых учреждений, помогающих России в обходе санкций.