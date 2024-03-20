Сенатор США: Якщо допомога Україні буде заблокована, може статися "найгірше звірство в історії"
Сенатор-демократ Джо Манчін закликав Конгрес ухвалити рішення про надання допомоги Україні і попередив, що відсутність допомоги може призвести до того, що Україна зіткнеться з "найгіршим звірством в історії".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.
"Ми не можемо дозволити Україні пройти через це. Якщо мине весна, а ми не допоможемо Україні, то нехай допоможе нам Бог", – сказав Манчін на щорічному саміті Axios "Що буде далі" у Вашингтоні.
"Це буде найгіршим звірством в історії, про яке читатимуть ваші діти чи онуки, яке ми вчинили", – сказав він.
Минулого місяця Сенат ухвалив пакет зовнішньої допомоги, який включає 60 мільярдів доларів для України. Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив законопроєкт на голосування, заявивши, що в ньому відсутні необхідні положення про кордон.
Зауваження Манчіна перегукуються з коментарями лідерів Демократичної партії в обох палатах, оскільки прихильники Києва тиснуть на Конгрес, щоб він ухвалив рішення про допомогу до святкових канікул.
Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок попередив, що виживання України знаходиться під загрозою, і спробував переконати союзників у тому, що США віддані Києву.
Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.
Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.