Сенатор США: Если помощь Украине будет заблокирована, может произойти "худшее зверство в истории"
Сенатор-демократ Джо Манчин призвал Конгресс принять решение о предоставлении помощи Украине и предупредил, что отсутствие помощи может привести к тому, что Украина столкнется с "худшим зверством в истории".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.
"Мы не можем позволить Украине пройти через это. Если пройдет весна, а мы не поможем Украине, то да поможет нам Бог", – сказал Манчин на ежегодном саммите Axios "Что будет дальше" в Вашингтоне.
"Это будет худшим зверством в истории, о котором будут читать ваши дети или внуки и которое мы совершили", – сказал он.
В прошлом месяце Сенат принял пакет внешней помощи, который включает 60 млрд долларов для Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил законопроект на голосование, заявив, что в нем отсутствуют необходимые положения о границе.
Замечания Манчина перекликаются с комментариями лидеров Демократической партии в обеих палатах, поскольку сторонники Киева давят на Конгресс, чтобы он принял решение о помощи до праздничных каникул.
Министр обороны США Ллойд Остин во вторник предупредил, что выживание Украины находится под угрозой, и попытался убедить союзников в том, что США преданы Киеву.
На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.
Он также допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.