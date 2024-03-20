Папа Римський після хвилі критики знову закликав до мирних переговорів для завершення війни

Папа Франциск після висловлювань, що викликали широкий резонанс, повторив свій заклик до переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Vatican News.

У своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни".

"Ніколи не забуваймо, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб говорити і вести переговори". – сказав Папа.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Слова Папи викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.

Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – очільника Кремля, тому що війна почалася і триває через нього.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.