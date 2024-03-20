У Польщі на тлі фермерських протестів висипали гній під домом батьків спікера Сейму

У Польщі на тлі масштабних протестів фермерів біля подвір’я батьків спікера Сейму, лідера партії "Польща 2050" Шимона Головні висипали гній; він висловив сподівання, що це зробили не справжні протестувальники та що це останній подібний випадок.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці у середу у поліції повідомили, що в селі Сідра на сході країни хтось висипав гній і поскидав на нього покришки перед подвір’ям садиби та розвісив банери на паркані, і що за фактами засмічення громадського місця та несанкціонованого розміщення інформаційних матеріалів відкриють провадження.

Na płocie marszałka Sejmu @szymon_holownia rozwieszono też transparenty z napisami "Rolnicy dziękują za gazowanie i pałowanie w Warszawie" i "Zdrajca polskiej wsi". #ProtestRolnikow #StrajkRolników pic.twitter.com/ybtZNgGrVq March 20, 2024

Місцеві ЗМІ почали писати, що будинок належить родині спікера Шимона Головні.

На банерах, які розмістили на паркані, були фрази "Зрадник польського села" та "Фермери вдячні вам за сльозогінний газ і кийки (поліції) у Варшаві".

У коментарі журналістам Шимон Головня сказав, що за паперами садиба справді належить йому, але проживають там його батьки.

"Як публічна особа, я вже звик до різних форм висловлення думки про мене, але це домівка моїх батьків. Це місце, де я не живу, але більшість часу перебувають мої батьки, люди літнього віку, які налякані всією цією ситуацією", – заявив він.

Головня також уточнив, що невідомі скинули гній під воротами вночі, заблокувавши виїзд з подвір’я.

Спікер додав, що "не хоче вірити", що такі дії могли скоїти польські фермери. "Підозрюю, це могли бути просто хулігани, які видають себе за фермерів", – додав він.

Він нагадав, що вже зустрічався з представниками протестувальників, та що вважає це єдиним адекватним і правильним методом діалогу.

Головня висловив сподівання, що подібних інцидентів не повториться, тому що "якщо загострювати дії щодо одне одного у такий спосіб, рано чи пізно це скінчиться бідою".

Нагадаємо, у середу, 20 березня, польські фермери влаштували сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

На КПП "Медика-Шегині" протестувальники заявили про намір блокувати також пасажирські автобуси та пропускати по одному за дві години, в уряді України закликали Варшаву відреагувати на цю ситуацію.