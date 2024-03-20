В Польше на фоне фермерских протестов высыпали навоз под домом родителей спикера Сейма

В Польше на фоне масштабных протестов фермеров возле двора родителей спикера Сейма, лидера партии "Польша 2050" Шимона Головни высыпали навоз; он выразил надежду, что это сделали не настоящие протестующие и что это последний подобный случай.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром в среду в полиции сообщили, что в селе Сидра на востоке страны кто-то высыпал навоз и сбросил на него покрышки перед двором усадьбы и развесил баннеры на заборе, и что по фактам засорения общественного места и несанкционированного размещения информационных материалов откроют производство.

Na płocie marszałka Sejmu @szymon_holownia rozwieszono też transparenty z napisami "Rolnicy dziękują za gazowanie i pałowanie w Warszawie" i "Zdrajca polskiej wsi". #ProtestRolnikow #StrajkRolników pic.twitter.com/ybtZNgGrVq March 20, 2024

Местные СМИ начали писать, что дом принадлежит семье спикера Шимона Головни.

На баннерах, которые разместили на заборе, были фразы "Предатель польского села" и "Фермеры благодарны вам за слезоточивый газ и дубинки (полиции) в Варшаве".

В комментарии журналистам Шимон Головня сказал, что по бумагам усадьба действительно принадлежит ему, но проживают там его родители.

"Как публичное лицо, я уже привык к различным формам выражения мнения обо мне, но это дом моих родителей. Это место, где я не живу, но большую часть времени находятся мои родители, люди пожилого возраста, которые напуганы всей этой ситуацией", – заявил он.

Головня также уточнил, что неизвестные сбросили навоз под воротами ночью, заблокировав выезд со двора.

Спикер добавил, что "не хочет верить", что такие действия могли совершить польские фермеры. "Подозреваю, это могли быть просто хулиганы, которые выдают себя за фермеров", – добавил он.

Головня напомнил, что уже встречался с представителями протестующих, и что считает это единственным адекватным и правильным методом диалога.

Он выразил надежду, что подобных инцидентов не повторится, потому что "если обострять действия в отношении друг друга таким образом, рано или поздно это закончится бедой".

Напомним, в среду, 20 марта, польские фермеры устроили сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.

На КПП "Медика-Шегини" протестующие заявили о намерении блокировать также пассажирские автобусы и пропускать по одному за два часа, в правительстве Украины призвали Варшаву отреагировать на эту ситуацию.

В ГПСУ впоследствии сообщили, что на этом КПП протестующие полностью заблокировали движение и такая ситуация будет сохраняться как минимум до 20 часов.