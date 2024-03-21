Reuters: Саммит ЕС не согласует окончательно вооружение Украины за счет доходов от росактивов

Лидеры Европейского Союза обсудят в четверг план по использованию миллиардов евро прибыли от замороженных российских финансовых активов на закупку оружия для Украины, однако вряд ли примут окончательное решение.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам дипломатов, идея использования доходов от обездвиженных российских средств в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств стран ЕС. Но для отдельных стран этот вопрос является крайне острым.

Большое внимание на саммите будет приковано к реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает более тесные связи с РФ, чем другие лидеры ЕС, и выступает против отправки оружия в Украину.

Это предложение также вызывает вопросы у нейтральных или внеблоковых стран, таких как Мальта, Австрия и Ирландия.

Поэтому на саммите не ожидается принятия окончательного решения, но лидеры укажут, как ЕС должен действовать с этим предложением, отмечает агентство.

В проекте декларации саммита говорится, что лидеры "проанализировали прогресс" в использовании поступлений "в пользу Украины, в том числе, возможно, для финансирования военной поддержки", и просят органы ЕС "продвинуть работу вперед".

В проекте также сказано, что ЕС "стремится повысить свою общую оборонную готовность и способность в соответствии со своими потребностями и амбициями" на фоне "растущих угроз и вызовов безопасности".

В документе чиновникам ЕС предлагают тщательно изучить план Европейской комиссии по развитию европейской оружейной промышленности путем поощрения стран ЕС покупать европейское оружие и объединяться для реализации совместных проектов.

На этой неделе Европейская комиссия предложила перечислить около 90% от доходов, полученных от замороженных российских средств, в фонд ЕС, который используется для финансирования вооружений для Киева.

По оценкам комиссии, прибыль от этих активов – различных ценных бумаг и наличности российского центрального банка – может составлять от 2,5 млрд евро до 3 млрд евро в год.

Активы заморожены центральными депозитариями ЕС, преимущественно бельгийским Euroclear.