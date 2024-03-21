Польща знову піднімала літаки через масований ракетний удар РФ по Україні

Польща вранці 21 березня піднімала у повітря винищувачі під час масованого ракетного удару РФ по Україні на випадок залітання повітряних цілей на свою територію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі оперативного командування польської армії.

Після 4 години ранку за київським часом повідомили, що Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniani lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie… pic.twitter.com/Z3UktsNj8G March 21, 2024

Населення попередили, що у повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, у зв’язку з чим люди можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни.

Близько 7 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням рівня загрози операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі завершилася.

Літаки піднімали і під час масованої атаки вранці 7 лютого.

До такого ж кроку вдавалася Румунія, коли ударні дрони прямували до українських міст над Дунаєм.

У лютому "Шахед" з нерозірваною бойовою частиною впав на прикордонній території Молдови.