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Польща знову піднімала літаки через масований ракетний удар РФ по Україні

Новини — Четвер, 21 березня 2024, 08:52

Польща вранці 21 березня піднімала у повітря винищувачі під час масованого ракетного удару РФ по Україні на випадок залітання повітряних цілей на свою територію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі оперативного командування польської армії. 

Після 4 години ранку за київським часом повідомили, що Польща "задіяла усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

Населення попередили, що у повітря підняли винищувачі Польщі та союзників, у зв’язку з чим люди можуть чути "підвищений рівень шуму", особливо у південно-східній частині країни. 

Близько 7 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням рівня загрози операція польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі завершилася.

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До такого ж кроку вдавалася Румунія, коли ударні дрони прямували до українських міст над Дунаєм.

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Польща Війна з РФ