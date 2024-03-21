Польша снова поднимала самолеты из-за массированного ракетного удара РФ по Украине

Польша утром 21 марта поднимала в воздух истребители во время массированного ракетного удара РФ по Украине на случай залетания воздушных целей на свою территорию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования польской армии.

После 4 часов утра по киевскому времени сообщили, что Польша "задействовала все необходимые процедуры" для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniani lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie… pic.twitter.com/Z3UktsNj8G March 21, 2024

Население предупредили, что в воздух подняли истребители Польши и союзников, в связи с чем люди могут слышать "повышенный уровень шума", особенно в юго-восточной части страны.

Около 7 утра опубликовали обновление, что в связи со снижением уровня угрозы операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши завершилась.

Самолеты поднимали и во время массированной атаки утром 7 февраля.

К такому же шагу прибегала Румыния, когда ударные дроны направлялись к украинским городам над Дунаем.

В феврале "Шахед" с неразорвавшейся боевой частью упал на приграничной территории Молдовы.