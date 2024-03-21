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Польша снова поднимала самолеты из-за массированного ракетного удара РФ по Украине

Новости — Четверг, 21 марта 2024, 08:52

Польша утром 21 марта поднимала в воздух истребители во время массированного ракетного удара РФ по Украине на случай залетания воздушных целей на свою территорию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования польской армии.

После 4 часов утра по киевскому времени сообщили, что Польша "задействовала все необходимые процедуры" для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.

Население предупредили, что в воздух подняли истребители Польши и союзников, в связи с чем люди могут слышать "повышенный уровень шума", особенно в юго-восточной части страны.

Около 7 утра опубликовали обновление, что в связи со снижением уровня угрозы операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши завершилась.

Самолеты поднимали и во время массированной атаки утром 7 февраля.

К такому же шагу прибегала Румыния, когда ударные дроны направлялись к украинским городам над Дунаем.

В феврале "Шахед" с неразорвавшейся боевой частью упал на приграничной территории Молдовы.

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