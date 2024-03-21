У Грузії покарали 6 ресторанів, які обслуговували клієнтів лише російською мовою

У грузинському Батумі регулятор оштрафував шість закладів харчування через те, що там пропонували меню лише російською мовою та проігнорували попередження з цього приводу.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Агентство з питань конкуренції оголосило про накладення штрафів на шість закладів у Батумі, пояснивши це тим, що обслуговування клієнтів у них забезпечувалося майже виключно російською мовою.

Агентство ще у листопаді 2023 року оголосило їм попередження і закликало усунути порушення, але у вказані терміни цього не зробили.

Закладам, частина яких працюють як ФОП, а деякі – як ТОВ, доведеться сплатити штрафи у розмірі від 600 до 1800 грузинських ларі (від 8600 до понад 25 тисяч гривень).

Грузинське законодавство передбачає, що громадяни повинні мати можливість отримувати будь-які послуги на території країни державною мовою.

Рішення про штрафи не звільняє ці ресторани від обов’язку усунути порушення. Яким може бути штраф за подальше ігнорування вимоги, не уточнюють.

Нагадаємо, Латвія висунула умовою отримання постійних посвідок на проживання в країні володіння латиською мовою на достатньому рівні, через що багато росіян в країні можуть втратити право перебування на території країни.

В Естонії у найбільш російськомовному місті Нарва триває дискусія довкола переведення освіти на естонську мову, є спроби відкласти цей крок з аргументами, що у місті не вистачає вчителів, які могли б компетентно виконувати свою роботу естонською.