В Грузии наказали шесть ресторанов, обслуживавших клиентов только на русском языке

В грузинском Батуми регулятор оштрафовал шесть заведений питания из-за того, что там предлагали меню только на русском языке и проигнорировали предупреждения по этому поводу.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Агентство по вопросам конкуренции объявило о наложении штрафов на шесть заведений в Батуми, объяснив это тем, что обслуживание клиентов в них обеспечивалось почти исключительно на русском языке.

Агентство еще в ноябре 2023 года объявило им предупреждение и призвало устранить нарушения, но в указанные сроки этого не сделали.

Заведениям, часть которых работают как ФЛП, а некоторые – как ООО, придется заплатить штрафы в размере от 600 до 1800 грузинских лари (от 8600 до более 25 тысяч гривен).

Грузинское законодательство предусматривает, что граждане должны иметь возможность получать любые услуги на территории страны на государственном языке.

Решение о штрафах не освобождает эти рестораны от обязанности устранить нарушения. Каким может быть штраф за дальнейшее игнорирование требования, не уточняют.

Напомним, Латвия выдвинула условием получения постоянных видов на жительство в стране владение латышским языком на достаточном уровне, из-за чего многие русские в стране могут потерять право на пребывание на территории страны.

В Эстонии в наиболее русскоязычном городе Нарва продолжается дискуссия вокруг перевода образования на эстонский язык, есть попытки отложить этот шаг с аргументами, что в городе не хватает учителей, которые могли бы компетентно выполнять свою работу на эстонском.