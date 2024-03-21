Литовский город Каунас передает Харькову 20 автобусов

Муниципалитет литовского города Каунас передает Харькову 20 городских автобусов, шесть из которых уже прибыли в украинский город.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал Delfi.

"Осенью прошлого года представители муниципалитета посетили Украину и лично встретились с мэром Харькова Игорем Тереховым. Узнав, что в городе, который испытывает постоянные обстрелы и серьезные проблемы с общественным транспортом, мы предложили им помощь – передать два десятка старых автобусов. До сегодняшнего дня они успешно ездили по улицам Каунаса, поэтому, безусловно, будут полезны и там", – сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис.

На этот раз среди готовых к отправлению – девять технически исправных и пригодных для эксплуатации автобусов Solaris. Другие – Volvo 2006 года выпуска, прибывшие в Каунас шесть лет назад.

После атак окупантов частные пассажирские автоперевозчики, работавшие на городских маршрутах Харькова, немедленно прекратили свою деятельность. Так что в городе, как отмечает литовское издание, осталось всего около сотни автобусов.

Литовский город Каунас является городом-партнером Харькова. В 2023 году мэр Каунаса Висвальдас Матийошатис даже поздравлял харьковчан с Днем Независимости Украины.

Напомним, осенью прошлого года МИД Эстонии передало Украине четыре автобуса, которые предоставило частное лицо.

Отмечалось, что два автобуса Эстония передаст Житомирской области, являющейся ее фокусным регионом по восстановлению Украины. Еще два – передадут двум городам Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Рига пожертвует Чернигову 10 автобусов.

В начале ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что ЕС оказал помощь Украине в виде 371 автобуса для нужд школьников.