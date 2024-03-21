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Литва за те, щоб ЄС у червні відкрив переговори про вступ з Україною

Новини — Четвер, 21 березня 2024, 18:11

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що для нього важливо, щоб європейські інституції розпочали переговори про вступ з Україною у червні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав по прибутті на саміт ЄС.

"Для мене важливо сьогодні побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори і зробити це у червні цього року", – сказав Науседа.

"Ми повинні зробити це якомога швидше і це питання довіри до нас. Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", – наголосив Науседа.

Водночас, за словами литовського президента, жодна з країн-кандидатів на вступ не матиме привілейованої позиції, коли йдеться про вступ до ЄС.

Глава українського уряду Денис Шмигаль раніше цього тижня підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року. 

Раніше повідомляли, що і українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини. 

Читайте також детальну статтю "Європейської правди" про проєкт Єврокомісії переговорної рамки для України, яка стане регламентом переговорів про вступ до ЄС.

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