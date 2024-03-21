Литва за то, чтобы ЕС в июне открыл переговоры о вступлении с Украиной

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что для него важно, чтобы европейские институты начали переговоры о вступлении с Украиной в июне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал по прибытии на саммит ЕС.

"Для меня важно сегодня увидеть, что европейские институты готовы начать переговоры и сделать это в июне этого года", – сказал Науседа.

"Мы должны сделать это как можно скорее и это вопрос доверия к нам. Украина сделала свою работу, Украина имплементировала необходимые реформы в экстраординарной ситуации и условиях. Теперь наша очередь", – подчеркнул Науседа.

В то же время, по словам литовского президента, ни одна из стран-кандидатов на вступление не будет иметь привилегированной позиции, когда речь идет о вступлении в ЕС.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее на этой неделе подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении с ЕС в первом полугодии этого года.

Ранее сообщалось, что и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

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