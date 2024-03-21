Зеленський попросив лідерів ЄС про ППО для захисту міст і неба над фронтом

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС з проханням про системи ППО для захисту українських міст і неба над фронтом.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час відеозвернення до учасників саміту ЄС, текст виступу наводить преслужба президента.

За словами Зеленського, усі системи ППО, надані Україні, зокрема країнами Європи, дають жити нашим містам і селам, але їх недостатньо.

"Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити. Закликаю вас допомогти захистити наші міста: Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші. Треба дати надійний захист неба і над фронтом в Україні", – сказав президент.

Він наголосив на потребі того, щоб Путін зазнав поразки в битві за українське небо.

"Коли це буде, він програє і землю" – заявив він.

Він також закликав лідерів прискорити обсяги і темпи надання боєприпасів, оскільки, за його словами, показники використання артилерії на фронті нашими воїнами зараз є принизливими для Європи.

"Коли підтримки вистачить для України, це буде доказом для оточення Путіна, що підтримки вистачить і в тому випадку, якщо цей божевільний віддасть наказ про розширення агресії й на інші країни Європи. Не варто чекати, що Путін приготував для Балтії чи інших частин Європи, якщо можна знищити його агресивний потенціал зараз", – заявив він.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель закликав європейські держави серйозно сприймати Росію як військову загрозу та готуватися до усіх сценаріїв.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.