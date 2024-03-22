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Топгенерал НАТО: рішення якоїсь країни спрямувати своїх військових в Україну вплине на всіх

Новини — П'ятниця, 22 березня 2024, 09:06

Потенційне рішення якоїсь із країн НАТО розмістити контингент своїх військових в Україні зачіпає інтереси усіх союзників, тож такі рішення потребують консультацій між ними.

Як пише "Європейська правда", про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.

Бауера запитали, чи вважає він справді можливим потенційне розміщення в Україні військових окремих країн, про що піднялася дискусія останніми тижнями після заяв президента Франції Емманюеля Макрона. 

Він у першу чергу зауважив, що в Україні немає військ НАТО і Альянс не має планів розміщувати їх в Україні. 

"Але якщо окрема країна вирішить розмістити тут свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв’язок з рештою Альянсу.

Ми пообіцяли одне одному допомагати, якщо хтось опиниться у скрутній ситуації. Отже, треба бути впевненим, що країни НАТО провели консультації одна з одною, якщо вони хочуть такого рішення", – зазначив Роберт Бауер.

Також Роберт Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо шансів України у війні. 

Нагадаємо, візит Бауера до Києва став першим після початку повномасштабної війни.  

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