Топ-генерал НАТО: решение какой-то страны направить своих военных в Украину повлияет на всех

Потенциальное решение какой-то из стран НАТО разместить контингент своих военных в Украине затрагивает интересы всех союзников, поэтому такие решения требуют консультаций между ними.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрміяInform в Киеве.

Бауэра спросили, считает ли он действительно возможным потенциальное размещение в Украине военных отдельных стран, о чем поднялась дискуссия в последние недели после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он в первую очередь отметил, что в Украине нет войск НАТО и Альянс не имеет планов размещать их в Украине.

"Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальными Альянса.

Мы пообещали друг другу помогать, если кто-то окажется в трудной ситуации. Итак, надо быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", – отметил Роберт Бауэр.

Также Роберт Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма относительно шансов Украины в войне.

Напомним, визит Бауэра в Киев стал первым после начала полномасштабной войны.