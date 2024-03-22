Литва повідомила про зниження потоку зерна з Росії після посилення контролю 

Влада Литви після посилення контролю за імпортом зерна з Росії та Білорусі не виявила порушень, але зафіксувала зниження обсягів поставок.

Про це розповів у інтерв'ю радіо LRT директор департаменту нагляду Державної продовольчої та ветеринарної служби Литви Гедимінас Гваздайтіс, пише "Європейська правда".

Починаючи з понеділка, влада Литви перевіряє кожен залізничний або автомобільний вантаж, що прямує на литовський ринок або на експорт через Клайпедський порт. Найближчим часом Литва планує ще більше посилити контроль, включно з перевіркою походження зерна.

"На сьогодні ми не виявили жодних порушень, ми просто помітили зменшення кількості тих, хто перевозить зерно", – сказав Гваздайтіс.

За його словами, наразі влада перевіряє лише вантажі фуражного зерна, але Державна служба продовольства і ветеринарії хотіла б перевіряти і вантажі продовольчого зерна.

За словами керівниці відділу процедур Митного департаменту Нерінги Мотіюнайте, статистика митних декларацій показує, що кількість зерна, імпортованого з Росії та інших країн з підвищеним ризиком, "безумовно, зменшується".

За словами Гваздайтіса, у зв'язку з посиленням контролю за імпортом зерна, влада відбирає і перевіряє зразки з кожної партії, а не з кожної двадцятої, як раніше.

Раніше міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.

Однак наразі Європейська комісія тільки оголосить про нові мита на деякі види російського та білоруського сільськогосподарського імпорту.