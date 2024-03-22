Литва сообщила о снижении потока зерна из России после усиления контроля 

Власти Литвы после усиления контроля за импортом зерна из России и Беларуси не выявили нарушений, но зафиксировали снижение объемов поставок.

Об этом рассказал в интервью радио LRT директор департамента надзора Государственной продовольственной и ветеринарной службы Литвы Гедиминас Гваздайтис, пишет "Европейская правда".

Начиная с понедельника, власти Литвы проверяют каждый железнодорожный или автомобильный груз, направляющийся на литовский рынок или на экспорт через Клайпедский порт. В ближайшее время Литва планирует еще больше усилить контроль, включая проверку происхождения зерна.

"На сегодня мы не обнаружили никаких нарушений, мы просто заметили уменьшение количества тех, кто перевозит зерно", – сказал Гваздайтис.

По его словам, сейчас власти проверяют только грузы фуражного зерна, но Государственная служба продовольствия и ветеринарии хотела бы проверять и грузы продовольственного зерна.

По словам руководительницы отдела процедур Таможенного департамента Неринги Мотиюнайте, статистика таможенных деклараций показывает, что количество зерна, импортируемого из России и других стран с повышенным риском, "безусловно, уменьшается".

По словам Гваздайтиса, в связи с усилением контроля за импортом зерна, власти отбирают и проверяют образцы из каждой партии, а не из каждой двадцатой, как раньше.

Ранее министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз.

Однако пока Европейская комиссия только объявит о новых пошлинах на некоторые виды российского и белорусского сельскохозяйственного импорта.