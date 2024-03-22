Прем’єр Словенії допускає підтримку кандидатури президента Румунії на посаду генсека НАТО

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб не став виключати, що його країна підтримає кандидатуру чинного президента Румунії Клауса Йоганніса на посаду генсека НАТО, хоча початково країна висловила підтримку прем’єру Нідерландів Марку Рютте.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У четвер Голоб зустрічався з чинним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. У спілкуванні зі ЗМІ його запитали про підтримку Словенією кандидатури Марка Рютте, якого вважають найбільш імовірним наступником Столтенберга.

Роберт Голоб нагадав, що близько місяця тому Словенія висловила підтримку Рютте.

"Але правда полягає і в тому, що на той час Рютте був єдиним обговорюваним кандидатом", – сказав він.

Прем’єр продовжив, що після того кандидатом почали розглядати також Клауса Йоганніса і Словенія "дуже серйозно" сприймає його і поділяє погляд президента Румунії щодо регіонального принципу керівних посад.

"Тепер, відколи є два кандидати, ми серйозно розглядаємо обох. Я не маю на увазі, що ми вже переглядаємо своє рішення, але аналізуємо обидва варіанти, а в кінці процесу нам (союзникам) потрібно буде ухвалити одностайне рішення", – сказав Голоб.

На цей час найбільш імовірним кандидатом вважають Марка Рютте, який завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Кандидатурі Рютте висловили підтримку вже низка членів НАТО, серед яких ключові країни Альянсу. Проте з його обранням можуть виникнути труднощі через позицію Угорщини й Туреччини, а також політичний вплив Дональда Трампа, який має реальні шанси перемогти на президентських виборах у США.

Клаус Йоганніс, ймовірно, зможе отримати ширшу підтримку серед країн східного флангу НАТО – у тому числі від Будапешта, також аргументом на його користь може стати те, що представник Нідерландів вже неодноразово був генсеком НАТО, тоді як країни східного флангу ще не бачили свого представника на цій посаді.

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