В Словении допускают поддержку кандидатуры президента Румынии на должность генсека НАТО

Премьер-министр Словении Роберт Голоб не стал исключать, что его страна поддержит кандидатуру действующего президента Румынии Клауса Йоханниса на должность генсека НАТО, хотя изначально страна выразила поддержку премьеру Нидерландов Марку Рютте.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Во вторник Голоб встречался с действующим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В общении со СМИ его спросили о поддержке Словенией кандидатуры Марка Рютте, которого считают наиболее вероятным преемником Столтенберга.

Роберт Голоб напомнил, что около месяца назад Словения выразила поддержку Рютте.

"Но правда заключается и в том, что на то время Рютте был единственным обсуждаемым кандидатом", – сказал он.

Премьер продолжил, что после того в качестве кандидата начали рассматривать также Клауса Йоханниса, и Словения "очень серьезно" воспринимает его и разделяет взгляд президента Румынии относительно регионального принципа руководящих должностей.

"Теперь, когда есть два кандидата, мы серьезно рассматриваем обоих. Я не имею в виду, что мы уже пересматриваем свое решение, но анализируем оба варианта, а в конце процесса нам (союзникам) нужно будет принять единогласное решение", – сказал Голоб.

На данный момент наиболее вероятным кандидатом считают Марка Рютте, который завершает работу на посту премьер-министра Нидерландов. Кандидатуре Рютте выразили поддержку уже ряд членов НАТО, среди которых ключевые страны Альянса. Однако с его избранием могут возникнуть трудности из-за позиции Венгрии и Турции, а также политического влияния Дональда Трампа, который имеет реальные шансы победить на президентских выборах в США.

Клаус Йоханнис, вероятно, сможет получить более широкую поддержку среди стран восточного фланга НАТО – в том числе от Будапешта, также аргументом в его пользу может стать то, что представитель Нидерландов уже неоднократно был генсеком НАТО, тогда как страны восточного фланга еще не видели своего представителя на этой должности.

Читайте также статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе.