70% німців бояться за безпеку Європи у разі перемоги Трампа на виборах у США

Переважна більшість німців занепокоєні щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США восени.

Як передає "Європейська правда", про це свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer.

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, 70% опитаних німців побоюються, що США більше не гарантуватимуть безпеку Європи. 24% не вірять, що Трамп залишить європейських союзників напризволяще.

63% вважають дуже важливим і ще 30% – важливим (не дуже/зовсім неважливим: 5%), щоб Німеччина могла захистити себе разом зі своїми європейськими союзниками без США.

Однак лише 35% вважають, що цього можна досягти в найближчі кілька років, 56% сумніваються в цьому.

Нагадаємо, майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

Нещодавно Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.