70% німців бояться за безпеку Європи у разі перемоги Трампа на виборах у США
Переважна більшість німців занепокоєні щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США восени.
Як передає "Європейська правда", про це свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer.
Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, 70% опитаних німців побоюються, що США більше не гарантуватимуть безпеку Європи. 24% не вірять, що Трамп залишить європейських союзників напризволяще.
63% вважають дуже важливим і ще 30% – важливим (не дуже/зовсім неважливим: 5%), щоб Німеччина могла захистити себе разом зі своїми європейськими союзниками без США.
Однак лише 35% вважають, що цього можна досягти в найближчі кілька років, 56% сумніваються в цьому.
Нагадаємо, майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".
Нещодавно Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.
Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.
Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.