70% немцев боятся за безопасность Европы в случае победы Трампа на выборах в США

Подавляющее большинство немцев обеспокоены возможной победой Дональда Трампа на выборах президента США осенью.

Как передает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF-Politbarometer.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах, 70% опрошенных немцев опасаются, что США больше не будут гарантировать безопасность Европы. 24% не верят, что Трамп оставит европейских союзников на произвол судьбы.

63% считают очень важным и еще 30% – важным (не очень/совсем неважным: 5%), чтобы Германия могла защитить себя вместе со своими европейскими союзниками без США.

Однако лишь 35% считают, что этого можно достичь в ближайшие несколько лет, 56% сомневаются в этом.

Напомним, будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".

Недавно Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.