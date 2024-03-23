Прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте на Балтійській військовій конференції закликала західні країни допомагати Україні перемогти та не побоюватися поразки Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", її вступну промову наводить урядовий портал.

"Формула перемоги над агресором досить зрозуміла: мир через силу. Якщо ми мобілізуємо наші зусилля та почнемо вірити в перемогу, ми зможемо забезпечити мир в Європі, який нарешті запанує", – зазначила Шимоніте.

На підтвердження своїх слів вона вказала, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий, ніж у Росії, не говорячи вже про всі 32 країни-члени НАТО та G7.

"Результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, але й глобальний порядок безпеки. Демократії не будуть у безпеці у світі, де країна з імперіалістичними амбіціями загрожує своїм сусідам; де масові звірства війни залишаються безкарними; де "рускій мір" продовжує або заморожує на своїх умовах війну-геноцид", – наголосила Шимоніте.

Прем'єрка Литви також заявила, що успіх Вашингтонського саміту влітку 2024 року буде також оцінюватись за зобов'язанням Альянсу наблизити Україну до НАТО.

"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", – додала вона.

За її словами, заморожування на кроках, що були зроблені під час саміту НАТО у Вільнюсі минулого року, де Київ не отримав запрошення до Альянсу, не повинно бути варіантом.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що той, хто думає, що Росія у своїх загарбницьких намірах зупиниться на українських Донбасі та Криму, помиляється.

Перед цим генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр застеріг від заморожування війни РФ проти України.

Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо шансів України у війні.