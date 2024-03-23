Міноборони Британії показало перших українських пілотів, які пройшли базове навчання

Міністерство оборони Великої Британії показало перших українських військових пілотів, які завершили базову льотну підготовку для управління західними винищувачами.

Як пише "Європейська правда", відповідні світлини відомство поширило у Twitter (X).

Міноборони опублікувало фото з українськими пілотами, де зазначило, що це перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Великої Британії.

👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France. 🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/33aHd7kc6B March 23, 2024

"Тепер вони перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції", – додали у відомстві.

Раніше Міноборони повідомило, що у Великій Британії 10 українських військових пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС для управління західними винищувачами.

Згідно з повідомленням, 10 українських пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Британії. Пілоти продовжать навчання у Франції для проходження поглибленої льотної підготовки перед тим, як перейти до тренувань на літаках F-16.

Хоча Британія не експлуатує винищувачі F-16, які Україна обрала для формування ядра своїх модернізованих ВПС, прем'єр і міністр оборони Об’єднаного Королівства послідовно закликали партнерів і союзників підтримати міжнародну програму з навчання та надання західних винищувачів Україні.

У рамках цієї програми підтримки перші F-16 планують доставити в Україну влітку 2024 року.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив намір Великої Британії підтримати Коаліцію повітряних сил минулого року, забезпечивши базову льотну підготовку для українців. Королівські ВПС продовжать цю підтримку для нових поколінь українських пілотів та наземного персоналу.

У грудні повідомляли, що перша група у складі шести українських пілотів пройшли базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і почала навчатись керування винищувачами F-16 у Данії.