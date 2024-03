Міноборони Британії показало перших українських пілотів, які пройшли базове навчання

Міністерство оборони Великої Британії показало перших українських військових пілотів, які завершили базову льотну підготовку для управління західними винищувачами.

Як пише "Європейська правда", відповідні світлини відомство поширило у Twitter (X).

Міноборони опублікувало фото з українськими пілотами, де зазначило, що це перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Великої Британії.

👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France. 🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/33aHd7kc6B