Минобороны Британии показало первых украинских пилотов, которые прошли базовое обучение

Министерство обороны Великобритании показало первых украинских военных пилотов, которые завершили базовую летную подготовку для управления западными истребителями.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие фотографии ведомство распространило в Twitter (X).

Минобороны опубликовало фото с украинскими пилотами, где отметило, что это первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС Великобритании.

👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France. 🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/33aHd7kc6B