Минобороны Британии показало первых украинских пилотов, которые прошли базовое обучение

Министерство обороны Великобритании показало первых украинских военных пилотов, которые завершили базовую летную подготовку для управления западными истребителями.

Как пишет "Европейская правда", соответствующие фотографии ведомство распространило в Twitter (X).

Минобороны опубликовало фото с украинскими пилотами, где отметило, что это первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС Великобритании.

👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France. 🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/33aHd7kc6B March 23, 2024

"Теперь они перейдут к следующему этапу подготовки во Франции", – добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в Великобритании 10 украинских военных пилотов завершили базовую летную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС для управления западными истребителями.

Согласно сообщению, 10 украинских пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании. Пилоты продолжат обучение во Франции для прохождения углубленной летной подготовки перед тем, как перейти к тренировкам на самолетах F-16.

Хотя Британия не эксплуатирует истребители F-16, которые Украина выбрала для формирования ядра своих модернизированных ВВС, премьер и министр обороны Соединенного Королевства последовательно призывали партнеров и союзников поддержать международную программу по обучению и предоставлению западных истребителей Украине.

В рамках этой программы поддержки первые F-16 планируют доставить в Украину летом 2024 года.

Премьер-министр Риши Сунак подтвердил намерение Великобритании поддержать Коалицию воздушных сил в прошлом году, обеспечив базовую летную подготовку для украинцев. Королевские ВВС продолжат эту поддержку для новых поколений украинских пилотов и наземного персонала.

В декабре сообщалось, что первая группа в составе шести украинских пилотов прошли базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и начала учиться управлению истребителями F-16 в Дании.