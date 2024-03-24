Польша сообщила союзникам о нарушении границы НАТО ракетой РФ

Польша проинформировала союзников по НАТО о ходе еще одного инцидента нарушения границы Альянса российской ракетой.

Об этом сообщил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера, пишет "Европейская правда".

В воскресенье утром Сивера сообщил в своем Twitter (Х), что после 5 часов утра обсудил вторжение российской ракеты в воздушное пространство Польши с главой Минобороны Владиславом Косиняком-Камышем.

Об инциденте проинформирован президент Польши Анджей Дуда и союзники.

"Союзники были также проинформированы о ходе еще одного инцидента нарушения границы НАТО боевыми средствами Российской Федерации", – отметил Сивера.

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России.

Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В Вооруженных силах Польши заявили, что знали траекторию полета ракеты, и было понятно, что объект не направится вглубь страны. В воздух была поднята польская авиация и авиация союзников.

Предыдущее нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, запущенной в сторону Украины, произошло 29 декабря 2023 года, также в Люблинском воеводстве. Тогда ракета находилась на польской территории менее трех минут.