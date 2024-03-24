Збройні сили Польщі: Збивати російську ракету було б ризиковано

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що збивати російську ракету, яка залетіла у повітряний простір країни у ніч на неділю, було б ризиковано, передусім для місцевого населення.

Пояснення Горишевського наводить RMF FM, пише "Європейська правда".

Речник пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір" – зазначив Горишевський.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів – бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", – сказав він.

Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16.

"Саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений приймати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу прийняття рішення", – зауважив він.

Горишевський також сказав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу. "Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу" – сказав речник.

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Польща проінформувала про інцидент союзників по НАТО та заявила, що вимагатиме у Росії пояснень.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.