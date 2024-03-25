Зеленський розповів прем’єру Іспанії про потреби України в ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови він подякував Іспанії за нещодавній значний пакет військової допомоги.

"Під час нашої розмови ми обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Ми також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Ми домовилися прискорити роботу з підготовки двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", – зазначив український президент.

Також йшлося про майбутній перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Зеленський і Санчес домовилися працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Іспанія готується до передачі Україні ще танків 19 Leopard 2.

Перед цим міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася із закликом до населення своєї країни у зв'язку з погрозами президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення" – зазначила Роблес.