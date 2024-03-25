Зеленский рассказал премьеру Испании о потребностях Украины в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора он поблагодарил Испанию за недавний значительный пакет военной помощи.

"Во время нашего разговора мы обсудили потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Мы также сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС. Мы договорились ускорить работу по подготовке двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией", – отметил украинский президент.

Также речь шла о предстоящем первом Глобальном саммите мира в Швейцарии. Зеленский и Санчес договорились работать вместе, чтобы поощрить больше стран Глобального Юга принять в нем участие.

Недавно СМИ сообщили, что Испания готовится к передаче Украине еще 19 танков Leopard 2.

Кроме того, министр обороны Испании Маргарита Роблес обратилась с призывом к населению своей страны в связи с угрозами президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, она реальна. Страны, граничащие с Россией, очень хорошо это воспринимают; возможно, те из нас, кто живет на юге, не имеют такого осознания" – отметила Роблес.