В нескольких городах Франции начались антинаркотические рейды

Во Франции в понедельник начались антинаркотические рейды, цель которых – продемонстрировать серьезность намерений правительства бороться с наркоторговлей в городах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил французский телеканал BFM-TV.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что полицейские подразделения провели рейды и осуществили несколько арестов в северном городе Лилль, а также в Вильнев-д'Аск и Рубе.

Он сказал, что власти собираются "умножить операции, которые мы готовили месяцами, чтобы нанести очень сильный удар". Операции продолжатся проверками и обысками жилых домов.

Первый рейд в рамках операции состоялся на прошлой неделе в Марселе.

Он стал частью более широкой борьбы с наркоторговлей и связанной с ней преступностью.

Во время недавней поездки в Марсель президент Эмманюэль Макрон пообещал, что в течение ближайших недель во Франции состоится около 10 подобных операций.

Жертвами вспышки насилия в Марселе, к которым привела деятельность наркобанд, в прошлом году стали 49 человек.

Напомним, ранее суд в Нидерландах приговорил лидера наркокартеля к пожизненному заключению за серию убийств.

А бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.