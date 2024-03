Посол США после ударов РФ по Киеву призвала не терять ни минуты с помощью Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк после российской ракетной атаки по Киеву, которая состоялась в понедельник утром, призвала не тратить время и предоставить Украине помощь немедленно.

Своей реакцией посол поделилась в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава посольства США отметила, что утром 25 марта Россия снова атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами и в Киеве раздавались громкие взрывы.

За последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны, подчеркнула Бринк. "Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты", – призвала глава посольства США.

Again this morning Russia is attacking Ukraine with hypersonic missiles. Loud explosions in Kyiv.



Over the last 5 days, Russia has launched hundreds of missiles and drones against a sovereign country.



Ukraine needs our assistance now. There is not a moment to lose.