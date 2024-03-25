Посол США после ударов РФ по Киеву призвала не терять ни минуты с помощью Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк после российской ракетной атаки по Киеву, которая состоялась в понедельник утром, призвала не тратить время и предоставить Украине помощь немедленно.

Своей реакцией посол поделилась в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава посольства США отметила, что утром 25 марта Россия снова атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами и в Киеве раздавались громкие взрывы.

За последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны, подчеркнула Бринк. "Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты", – призвала глава посольства США.

Again this morning Russia is attacking Ukraine with hypersonic missiles. Loud explosions in Kyiv.



Over the last 5 days, Russia has launched hundreds of missiles and drones against a sovereign country.



Ukraine needs our assistance now. There is not a moment to lose. – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 25, 2024

Как известно, в Конгрессе США с октября прошлого года не могут одобрить многомиллиардный пакет поддержки Украины по предложению президента Джо Байдена.

После месяцев споров между конгрессменами теперь в Палате представителей предполагают, что спикер Майк Джонсон может вынести на голосование проект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня после Пасхи 31 марта.

Сам Джонсон ранее заявил, что законопроект о дополнительных средствах для Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Недавно это условие Джонсона было выполнено, поскольку многострадальный бюджетный документ подписал президент Байден.