В США назвали заявления России о причастности Украины к теракту "кремлевской пропагандой"

Координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг утверждение России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Укринформ".

По словам Кирби, теракт в Подмосковном регионе РФ не имел "никакой связи с Украиной". "Это была атака, проведенная оперативниками ИГИЛ-Хорасан, точка", – добавил он во время телефонного брифинга с журналистами 25 марта.

Представитель Белого дома сказал, что не удивлен распространением Кремлем информации о якобы причастности украинских служб к теракту.

"Это лишь еще одно проявление кремлевской пропаганды. Это все, что они могут сделать в попытке связать с тем, что они делают в Украине, в попытке найти хоть какое-то оправдание своему непрерывному насилию и грабежу", – подчеркнул Кирби.

Он также напомнил, что США заранее предупреждали российские власти о планах ИГИЛ относительно теракта.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск. Террористическая группировка "Исламское государство-Хорасан" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой. А президент Чехии Петр Павел призвал, чтобы расследование не использовалось в политических целях.