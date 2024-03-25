У НАТО кажуть, що розгортають ротаційні сили ППО Альянсу в Балтії

Заступник Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кіт Блаунт заявив, що Альянс просувається в реалізації планів щодо впровадження ротаційної протиповітряної оборони (ППО) в країнах Балтії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Я не буду говорити про конкретні країни, які підтримують конкретні сили та засоби в конкретних країнах.., але ми відтепер це впроваджуємо", – сказав Блаунт.

За його словами, ротаційна протиповітряна оборона є "дуже важливим аспектом" сил та засобів стримування НАТО.

"І, звичайно, йому зараз приділяється багато уваги в Альянсі", – додав заступник Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі.

Він зазначив, що "йдеться не лише про системи ППО Patriot".

"Давайте будемо відвертими. Коли люди думають про ППО, вони дуже часто відразу переходять до таких систем, як Patriot. Інтегрована система протиповітряної оборони – це система датчиків та збиття цілей, причому різного ступеня", – зауважив Блаунт.

На підтвердження він вказав на "надзвичайну інновацію" України, яка розробила акустичну систему для виявлення та успішного збиття безпілотників Shahed.

Зважаючи на те, що РФ дедалі більше переорієнтовується на економіку воєнного часу, Блаунт закликав країни-члени НАТО також прискорити розвиток своєї оборонної промисловості.

Раніше повідомляли, що ротаційна система протиповітряної оборони Альянсу, про яку домовились під час Вільнюського саміту НАТО у 2023 році, почне діяти в Литві вже цього року.

Литва обговорювала можливість розгортання ППО з Німеччиною, Швецією, Нідерландами, Італією та Грецією, але конкретних домовленостей поки що не досягнуто.

Нагадаємо, з березня й протягом наступних дев'яти місяців Збройні сили Німеччини знову контролюватимуть повітряний простір над балтійськими країнами.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.