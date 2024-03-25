В НАТО говорят, что разворачивают ротационные силы ПВО Альянса в Балтии

Заместитель Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кит Блаунт заявил, что Альянс продвигается в реализации планов по внедрению ротационной противовоздушной обороны (ПВО) в странах Балтии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Я не буду говорить о конкретных странах, которые поддерживают конкретные силы и средства в конкретных странах ..., но мы отныне это внедряем", – сказал Блаунт.

По его словам, ротационная противовоздушная оборона является "очень важным аспектом" сил и средств сдерживания НАТО.

"И, конечно, ему сейчас уделяется много внимания в Альянсе", – добавил заместитель Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Он отметил, что "речь идет не только о системах ПВО Patriot".

"Давайте будем откровенными. Когда люди думают о ПВО, они очень часто сразу переходят к таким системам, как Patriot. Интегрированная система противовоздушной обороны – это система датчиков и сбивания целей, причем разной степени", – отметил Блаунт.

В подтверждение он указал на "чрезвычайную инновацию" Украины, которая разработала акустическую систему для обнаружения и успешного сбивания беспилотников Shahed.

Несмотря на то, что РФ все больше переориентируется на экономику военного времени, Блаунт призвал страны-члены НАТО также ускорить развитие своей оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что ротационная система противовоздушной обороны Альянса, о которой договорились во время Вильнюсского саммита НАТО в 2023 году, начнет действовать в Литве уже в этом году.

Литва обсуждала возможность развертывания ПВО с Германией, Швецией, Нидерландами, Италией и Грецией, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Напомним, с марта и в течение следующих девяти месяцев Вооруженные силы Германии снова будут контролировать воздушное пространство над балтийскими странами.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.