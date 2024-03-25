У Брюсселі прокурдські демонстранти почубились із поліцією

Під час прокурдської демонстрації перед будівлею Європейського парламенту в Брюсселі в понеділок, 25 березня, між протестувальниками та поліцією спалахнули сутички.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У понеділок на Люксембурзькій площі в Брюсселі зібрались понад 200 людей. Після обіду між ними й поліцією спалахнули сутички. Правоохоронці застосували водомети й сльозогінний газ для розгону натовпу, після чого евакуювали людей з площі.

П'ять людей на Люксембурзькій площі заарештували.

Фото: AFP

Мітинг у Брюсселі відбувся у відповідь на заворушення, що спалахнули напередодні на сході Бельгії, де члени сирійської курдської громади святкували фестиваль Навруз, який припадає на іранський і перський Новий рік.

Тоді, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в результаті заворушень, що виникли після сутичок між турецькими й курдськими угрупованнями, щонайменше шестеро людей отримали поранення.

Курдські організації назвали напад організованим владою Туреччини й розкритикували бельгійську поліцію за бездіяльність. А члени турецької громади пізніше заявили, що курди несли прапори Робітничої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією, розцінивши такий крок як провокацію.

У грудні 2022 року курди також протестували в Парижі після стрілянини, яка забрала життя кількох членів їхньої громади.