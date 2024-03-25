У Брюсселі прокурдські демонстранти почубились із поліцією
Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 20:47 —
Під час прокурдської демонстрації перед будівлею Європейського парламенту в Брюсселі в понеділок, 25 березня, між протестувальниками та поліцією спалахнули сутички.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
У понеділок на Люксембурзькій площі в Брюсселі зібрались понад 200 людей. Після обіду між ними й поліцією спалахнули сутички. Правоохоронці застосували водомети й сльозогінний газ для розгону натовпу, після чого евакуювали людей з площі.
П'ять людей на Люксембурзькій площі заарештували.
Мітинг у Брюсселі відбувся у відповідь на заворушення, що спалахнули напередодні на сході Бельгії, де члени сирійської курдської громади святкували фестиваль Навруз, який припадає на іранський і перський Новий рік.
Тоді, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в результаті заворушень, що виникли після сутичок між турецькими й курдськими угрупованнями, щонайменше шестеро людей отримали поранення.
Курдські організації назвали напад організованим владою Туреччини й розкритикували бельгійську поліцію за бездіяльність. А члени турецької громади пізніше заявили, що курди несли прапори Робітничої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією, розцінивши такий крок як провокацію.
У грудні 2022 року курди також протестували в Парижі після стрілянини, яка забрала життя кількох членів їхньої громади.