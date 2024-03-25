В Брюсселе прокурдские демонстранты подрались с полицией

Во время прокурдской демонстрации перед зданием Европейского парламента в Брюсселе в понедельник, 25 марта, между протестующими и полицией вспыхнули столкновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В понедельник на Люксембургской площади в Брюсселе собрались более 200 человек. После обеда между ними и полицией вспыхнули столкновения. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, после чего эвакуировали людей с площади.

Пять человек на Люксембургской площади арестовали.

ФОТО: AFP

Митинг в Брюсселе состоялся в ответ на беспорядки, вспыхнувшие накануне на востоке Бельгии, где члены сирийской курдской общины праздновали фестиваль Навруз, который приходится на иранский и персидский Новый год.

Тогда, по сообщениям местных СМИ, в результате беспорядков, возникших после столкновений между турецкими и курдскими группировками, по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Курдские организации назвали нападение организованным властями Турции и раскритиковали бельгийскую полицию за бездействие. А члены турецкой общины позже заявили, что курды несли флаги Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, расценив такой шаг как провокацию.

В декабре 2022 года курды также протестовали в Париже после стрельбы, которая унесла жизни нескольких членов их общины.