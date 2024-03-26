У Туреччині затримали 147 підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою"
Новини — Вівторок, 26 березня 2024, 12:42 —
Турецькі правоохоронці заарештували 147 осіб, підозрюваних у зв'язках з джихадистським угрупованням "Ісламська держава".
Про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє "Європейська правда".
Цих підозрюваних було заарештовано в 30 з 81 провінції країни.
За результатами проведених операцій вилучено велику суму іноземної валюти, організаційну документацію та цифрові матеріали.
За словами міністра, загалом з 1 червня 2023 року в країні арештували 2919 осіб, підозрюваних у зв'язках із джихадистським угрупованням.
Напередодні у Франції після теракту в Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.
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