У Туреччині затримали 147 підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою"

Турецькі правоохоронці заарештували 147 осіб, підозрюваних у зв'язках з джихадистським угрупованням "Ісламська держава".

Про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє "Європейська правда".

Цих підозрюваних було заарештовано в 30 з 81 провінції країни.

За результатами проведених операцій вилучено велику суму іноземної валюти, організаційну документацію та цифрові матеріали.

За словами міністра, загалом з 1 червня 2023 року в країні арештували 2919 осіб, підозрюваних у зв'язках із джихадистським угрупованням.

Напередодні у Франції після теракту в Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

У Німеччині також попереджали про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.